«Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон». Леброн Джеймс отметил видение площадки у Николы Йокича

Леброн Джеймс отметил потрясающее видение площадки у Николы Йокича.

«Я видел статистику в прошлом сезоне, не помню точных цифр, но в финале против «Майами» он реализовал около 70% бросков от линии штрафных. Он получает мяч на линии и либо бросает, либо исполняет флоутер. Примерно 74%. Невероятно.

Поэтому когда он разворачивается и собирается исполнить флоутер, ты думаешь о том, что попытать ему помешать. Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон», – сказал форвард « » в подкасте с Джей Джей Редиком.