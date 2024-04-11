«Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон». Леброн Джеймс отметил видение площадки у Николы Йокича
Леброн Джеймс отметил потрясающее видение площадки у Николы Йокича.
«Я видел статистику Йокича в прошлом сезоне, не помню точных цифр, но в финале против «Майами» он реализовал около 70% бросков от линии штрафных. Он получает мяч на линии и либо бросает, либо исполняет флоутер. Примерно 74%. Невероятно.
Поэтому когда он разворачивается и собирается исполнить флоутер, ты думаешь о том, что попытать ему помешать. Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон», – сказал форвард «Лейкерс» в подкасте с Джей Джей Редиком.