«Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон». Леброн Джеймс отметил видение площадки у Николы Йокича

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Никола Йокич Баскетбол

Леброн Джеймс отметил потрясающее видение площадки у Николы Йокича.

«Я видел статистику Йокича в прошлом сезоне, не помню точных цифр, но в финале против «Майами» он реализовал около 70% бросков от линии штрафных. Он получает мяч на линии и либо бросает, либо исполняет флоутер. Примерно 74%. Невероятно.

Поэтому когда он разворачивается и собирается исполнить флоутер, ты думаешь о том, что попытать ему помешать. Тем временем из угла прилетает Аарон «Супермен» Гордон», – сказал форвард «Лейкерс» в подкасте с Джей Джей Редиком.

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3 комментария
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Жаль, у прайм Расса никогда не было такого бигмэна. Транзишны, фаст-брэйки – они бы идеально стакнулись. Да, были всякие Адамсы и Гаффорды, но ЭйДжи поярче будет
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