Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок в истории «Тандер», Уэстбрук – второй»
Джефф Тиг считает Шэя Гилджес-Александера лучшим игроком в истории «Оклахомы».
«Расселл Уэстбрук – на первом месте. Шэй однажды станет первым, но на данный момент Расс все еще лучший.
Нет, я подумал, все же Шэй – лучший. Он набирает 32 очка в среднем за матч. Я бы поставил Расса вторым. Кевин Дюрэнт – третий, просто потому что есть Расс. Я, наверное, говорю от имени их болельщиков», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости