Бен Маклемор об обвинении в изнасиловании: «Никогда не вступал в сексуальные отношения, если понимал, что женщина не заинтересована в этом»

Теги происшествия НБА Бен Маклемор Баскетбол

Бен Маклемор отреагировал на обвинение в изнасиловании.

31-летний баскетболист во вторник был арестован и помещен в тюрьму округа Клакамас по обвинению в изнасиловании первой степени и других сексуальных преступлениях.

Выбранный «Сакраменто» под 7-м номером на драфте 2013 года Маклемор выпустил официальное заявление.

«Меня не обвиняют в применении физической силы с целью изнасилования кого-либо. Скорее, меня обвиняют в сексуальных отношениях с человеком, который теперь утверждает, что не давал на это согласия. Но я не насиловал эту женщину. Я не тот, кто прибегает сексуальному насилию. Я никогда не вступал в сексуальные отношения, если понимал, что женщина не заинтересована в этом», – утверждает Маклемор.

Экс-игрок НБА также добавил, что верит, что все обвинения будут сняты.

«Я и мои адвокаты полностью сотрудничали со следствием. Я без промедлений и профессионально отреагировал на все их просьбы. Правда выйдет наружу. Я уверен, что мы победим, и мое имя будет очищено. Спасибо всем за поддержку. Я ценю всех вас и уверен, что все получится так, как должно», – заявил Бен.

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2 комментария
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Ответ Alex.K71
Вообще в последних историях, которые я читаю и посоветовавшись со своей девушкой, я сделал вывод! Что при её желании и при желании до неё бывших девушек у меня, я бы в тюрьме сидел всю свою жизнь по западным меркам и при этом со всеми доказательствами, которые естественно присутствовали!😼
Да не только там) везде девушка может заявить о насилии, и это заявление примут и заберут человека) просто на западе тупо на слово верят. Элементарно, вот Бенжамин Менди, его сколько мучали, потом видео слили где девушка сама нападала на него) как и та ситуация с Неймаром, тоже видео слили где девушка нападала, вообще с трудом верится что эти знаменитости прям насилуют девушек) они сами прыгают к ним и на них, потом хотят бабла срубить) из последних таких алвес, когда в туалет с ним шла она наверно думала шахматы будут играть)
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Вообще в последних историях, которые я читаю и посоветовавшись со своей девушкой, я сделал вывод! Что при её желании и при желании до неё бывших девушек у меня, я бы в тюрьме сидел всю свою жизнь по западным меркам и при этом со всеми доказательствами, которые естественно присутствовали!😼
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