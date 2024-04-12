Бен Маклемор об обвинении в изнасиловании: «Никогда не вступал в сексуальные отношения, если понимал, что женщина не заинтересована в этом»

Бен Маклемор отреагировал на обвинение в изнасиловании.

31-летний баскетболист во вторник был арестован и помещен в тюрьму округа Клакамас по обвинению в изнасиловании первой степени и других сексуальных преступлениях.

Выбранный «Сакраменто» под 7-м номером на драфте 2013 года выпустил официальное заявление.

«Меня не обвиняют в применении физической силы с целью изнасилования кого-либо. Скорее, меня обвиняют в сексуальных отношениях с человеком, который теперь утверждает, что не давал на это согласия. Но я не насиловал эту женщину. Я не тот, кто прибегает сексуальному насилию. Я никогда не вступал в сексуальные отношения, если понимал, что женщина не заинтересована в этом», – утверждает Маклемор.

Экс-игрок НБА также добавил, что верит, что все обвинения будут сняты.

«Я и мои адвокаты полностью сотрудничали со следствием. Я без промедлений и профессионально отреагировал на все их просьбы. Правда выйдет наружу. Я уверен, что мы победим, и мое имя будет очищено. Спасибо всем за поддержку. Я ценю всех вас и уверен, что все получится так, как должно», – заявил Бен.