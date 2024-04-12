«Нью-Йорк» имеет шанс потеснить «Милуоки» со 2-го места на Востоке по итогам регулярного чемпионата

«Нью-Йорк» имеет шанс потеснить «Милуоки» со 2-го места на Востоке.

«Никс» (48-32) в случае побед в двух оставшихся матчах («Бруклин» и «Чикаго»), а также при поражениях «Бакс» (49-31) от «Оклахомы» и «Орландо» завершит регулярный чемпионат на 2-й строчке в конференции.

У команды Дока Риверса преимущество по дополнительным показателям, что позволит ей финишировать выше при равном соотношении побед и поражений.