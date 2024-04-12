«Нью-Йорк» имеет шанс потеснить «Милуоки» со 2-го места на Востоке по итогам регулярного чемпионата

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Баскетбол

«Нью-Йорк» имеет шанс потеснить «Милуоки» со 2-го места на Востоке.

«Никс» (48-32) в случае побед в двух оставшихся матчах («Бруклин» и «Чикаго»), а также при поражениях «Бакс» (49-31) от «Оклахомы» и «Орландо» завершит регулярный чемпионат на 2-й строчке в конференции. 

У команды Дока Риверса преимущество по дополнительным показателям, что позволит ей финишировать выше при равном соотношении побед и поражений.

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3 комментария
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2 или 3 - не так важно (хотя хоумкорт во втором раунде конечно нужен), как не отдать 3 место Кливленду, чтобы не попадать на Бостон вплоть до финала конфы
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Ответ carmelo hot sause
2 или 3 - не так важно (хотя хоумкорт во втором раунде конечно нужен), как не отдать 3 место Кливленду, чтобы не попадать на Бостон вплоть до финала конфы
У Нью-Йорка немотивированный Бруклин (100% займет 11 место) и номотивированное Чикаго (100% займет 9 место), 3 место не отдадут.
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