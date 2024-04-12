Зайон Уильямсон повредил кисть при падении, избежав серьезной травмы. Баркли показал, как правильно приземляться в таких ситуациях

Зайон Уильямсон повредил кисть при падении во время матча с «Сакраменто».

Форвард «Нового Орлеана» неудачно упал на паркет после того, как во второй четверти накрыл его бросок.

сразу же направился в раздевалку, но позже вернулся и за 31 минуту набрал 31 очко, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата. «Пеликанс» победили 135:123.

Член Зала славы, ныне эксперт во время эфира на TNT решил показать, как правильно приземляться в таких ситуациях, чем рассмешил знаменитого коллегу Шакила О’ .