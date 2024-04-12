Зайон Уильямсон повредил кисть при падении, избежав серьезной травмы. Баркли показал, как правильно приземляться в таких ситуациях

Теги Шакил О′Нил Новый Орлеан Сакраменто НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Трей Лайлс Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон повредил кисть при падении во время матча с «Сакраменто».

Форвард «Нового Орлеана» неудачно упал на паркет после того, как Трей Лайлс во второй четверти накрыл его бросок. 

Зайон сразу же направился в раздевалку, но позже вернулся и за 31 минуту набрал 31 очко, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата. «Пеликанс» победили 135:123.

Член Зала славы, ныне эксперт Чарльз Баркли во время эфира на TNT решил показать, как правильно приземляться в таких ситуациях, чем рассмешил знаменитого коллегу Шакила О’Нила.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так все по делу, "не нужно быть глупым, приземляйся на задницу"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий