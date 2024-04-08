Си Джей Макколлум и Зайон Уильямсон набрали 60 очков на двоих в матче с «Финиксом»

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Баскетбол - видео Си Джей Макколлум Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» одержал победу над «Финиксом» со счетом 113:105.

Лучшими в составе «Пеликанс» стали защитник Си Джей Макколлум и форвард Зайон Уильямсон.

На счету Макколлума 31 очко, 4 подбора и 5 передач при 12 из 22 с игры и 7 из 12 трехочковых.

Уильямсон добавил 29 очков, 10 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов, реализовав 11 из 21 бросков с игры и 7 из 8 штрафных.

«Я был сосредоточен на нашем плане на игру. У них в команде особенные баскетболисты. Мой акцент на защите придал нам энергии», – прокомментировал свое выступление Уильямсон после матча.

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