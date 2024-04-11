Стэн Ван Ганди: «Лука Дончич – лучший атакующий игрок, которого я когда-либо видел»

Стэн Ван Ганди считает Луку Дончича лучшим атакующим игроком в истории.

«Я думаю, что лучший атакующий игрок, которого я когда-либо видел – это .

Сомневаюсь, что есть хоть что-то, что он не умеет делать в нападении. Начнем с того, что он огромный Он умеет бросать из-за дуги, чего нельзя было сказать полтора или два года назад. Он стал стабильнее бросать с дальней дистанции. У него невероятный диапазон броска. Он очень эффективный шутер.

Он может пройти под кольцо с периметра, может забросить из трехочковой зоны, и он один из лучших распасовщиков в истории лиги. Буквально нет никого, кто бы мог соответствовать ему. Если рассматривать обе стороны площадки, есть игроки лучше, чем Дончич. Но среди исключительно атакующих игроков, я думаю, что он лучший из тех, кого я видел», – сказал знаменитый тренер.