Стэн Ван Ганди: «Лука Дончич – лучший атакующий игрок, которого я когда-либо видел»

Теги Даллас НБА Стэн Ван Ганди Лука Дончич Баскетбол

Стэн Ван Ганди считает Луку Дончича лучшим атакующим игроком в истории.

«Я думаю, что лучший атакующий игрок, которого я когда-либо видел – это Лука Дончич.

Сомневаюсь, что есть хоть что-то, что он не умеет делать в нападении. Начнем с того, что он огромный Он умеет бросать из-за дуги, чего нельзя было сказать полтора или два года назад. Он стал стабильнее бросать с дальней дистанции. У него невероятный диапазон броска. Он очень эффективный шутер.

Он может пройти под кольцо с периметра, может забросить из трехочковой зоны, и он один из лучших распасовщиков в истории лиги. Буквально нет никого, кто бы мог соответствовать ему. Если рассматривать обе стороны площадки, есть игроки лучше, чем Дончич. Но среди исключительно атакующих игроков, я думаю, что он лучший из тех, кого я видел», – сказал знаменитый тренер.

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3 комментария
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Неистово плюсую! Очень показательно, что все именитые тренеры восхищаются им: Попович, Керр, Ван Ганди. Не помню никого, кем бы так восторгалась именно тренеры. И похвала не в духе банальных фраз вроде "он особенный", "он потрясающий", а именно восторг по поводу фундаментальных навыков игры, разнообразия способностей и умений, восхищение его видением и пониманием игры. Это уникально.
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