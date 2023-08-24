Жена Стэна Ван Ганди внезапно скончалась в возрасте 61 года

Кимберли Ван Ганди, жена бывшего главного тренера , ныне эксперта , трагически погибла на прошлой неделе. Ей был 61 год.

Причина смерти не раскрывается.

Стэн Ван Ганди, бывший главный тренер «Майами», «Орландо», «Детройта» и «Нового Орлеана», познакомился с Кимберли в Университете Каслтон в Вермонте в середине 80-х. В то время он тренировал мужскую баскетбольную команду университета.

Кимберли и Стэн поженились 28 мая 1998 года. В начале этого года они отпраздновали свое 25-летие.

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