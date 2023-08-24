Жена Стэна Ван Ганди внезапно скончалась в возрасте 61 года

Теги происшествия НБА Стэн Ван Ганди Баскетбол

Кимберли Ван Ганди, жена бывшего главного тренера НБА, ныне эксперта Стэна Ван Ганди, трагически погибла на прошлой неделе. Ей был 61 год.

Причина смерти не раскрывается.

Стэн Ван Ганди, бывший главный тренер «Майами», «Орландо», «Детройта» и «Нового Орлеана», познакомился с Кимберли в Университете Каслтон в Вермонте в середине 80-х. В то время он тренировал мужскую баскетбольную команду университета.

Кимберли и Стэн поженились 28 мая 1998 года. В начале этого года они отпраздновали свое 25-летие.

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