«Даллас» сыграет с «Клипперс» в плей-офф третий раз за последние пять лет

Теги Даллас Рик Карлайл Клипперс НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Маверикс» обыграли «Хит» и гарантировали себе пятое место в Западной конференции.

Позиция «Далласа» сводит их с «Клипперс» в первом раунде плей-офф в третий раз за последние пять лет.

В 2020 году «Маверикс» под руководством Рика Карлайла проиграли в шести матчах, на следующий год – в семи. Поражения от команды из Лос-Анджелеса стали первым опытом Луки Дончича в плей-офф НБА.

«Мы знаем, что работа не закончена и все только начинается.

Мы с нетерпением ожидаем этой встречи», – заявил Ирвинг после победы над «Хит».

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А еще говорят, что в НХЛ одни и те же пары.
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