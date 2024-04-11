«Даллас» сыграет с «Клипперс» в плей-офф третий раз за последние пять лет

«Маверикс» обыграли «Хит» и гарантировали себе пятое место в Западной конференции.

Позиция « » сводит их с « » в первом раунде плей-офф в третий раз за последние пять лет.

В 2020 году «Маверикс» под руководством проиграли в шести матчах, на следующий год – в семи. Поражения от команды из Лос-Анджелеса стали первым опытом Луки Дончича в плей-офф .

«Мы знаем, что работа не закончена и все только начинается.

Мы с нетерпением ожидаем этой встречи», – заявил после победы над «Хит».