«Даллас» сыграет с «Клипперс» в плей-офф третий раз за последние пять лет
«Маверикс» обыграли «Хит» и гарантировали себе пятое место в Западной конференции.
Позиция «Далласа» сводит их с «Клипперс» в первом раунде плей-офф в третий раз за последние пять лет.
В 2020 году «Маверикс» под руководством Рика Карлайла проиграли в шести матчах, на следующий год – в семи. Поражения от команды из Лос-Анджелеса стали первым опытом Луки Дончича в плей-офф НБА.
«Мы знаем, что работа не закончена и все только начинается.
Мы с нетерпением ожидаем этой встречи», – заявил Ирвинг после победы над «Хит».