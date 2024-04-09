Анонимный управленец НБА: «Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший дуэт в лиге»
Луку Дончича и Кайри Ирвинга из «Далласа» назвали лучшим дуэтом в НБА.
Такое мнение выразил управленец лиги, который пожелал остаться анонимным.
«Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший дуэт в лиге. Уровень их взаимопонимания на площадке ни с чем не сравним. Они так здорово дополняют друг друга и искренне симпатизируют друг другу.
Я не удивлюсь, если «Даллас» далеко зайдет в плей-офф. Не вижу защиту, которая сможет остановить Луку и Кайри в семиматчевой серии», – считает менеджер.