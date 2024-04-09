Анонимный управленец НБА: «Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший дуэт в лиге»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Луку Дончича и Кайри Ирвинга из «Далласа» назвали лучшим дуэтом в НБА.

Такое мнение выразил управленец лиги, который пожелал остаться анонимным.

«Лука Дончич и Кайри Ирвинг – лучший дуэт в лиге. Уровень их взаимопонимания на площадке ни с чем не сравним. Они так здорово дополняют друг друга и искренне симпатизируют друг другу.

Я не удивлюсь, если «Даллас» далеко зайдет в плей-офф. Не вижу защиту, которая сможет остановить Луку и Кайри в семиматчевой серии», – считает менеджер.

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6 комментариев
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Под новостью не хватает аватарки Кьюбана.
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Анонимный управленец НБА некто Марк К.
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Насколько этот дуэт силен в атаке и креативе, настолько он и дуршлаг дуршлагович в обороне. Посмотрим, что пересилит.
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Анонимный управленец НБА: А можно Ли откатить сделку по Лилларду?
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