Кайри Ирвинг о шансах Луки Дончича на титул MVP: «Если даже это не произойдет в этом году, то точно случится в ближайшем будущем»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг высоко оценил шансы Луки Дончича стать MVP.

«Мы в раздевалке и во всей организации знали, насколько особенным будет этот год, опираясь на тренировки, игру Луки, его надежность, развитие его лидерских качеств. Его подход к мотивации других игроков, меня. Он идет своим путем, это знак настоящего MVP. Вошел в сезон как лидер на обеих сторонах площадки. Его статистика говорит за себя. Он держал команду на своих плечах, когда я не мог ему помочь.

Так что есть много факторов в его пользу. Как его брат, я поддерживаю его в этой гонке и хочу, чтобы он выиграл. Если даже это не произойдет в этом году, то точно случится в ближайшем будущем. Он совершенствуется во многих ньюансах своей игры и продолжает исследовать пространство своих возможностей. Здорово быть частью этого.

Поддержка со стороны зрителей многое значит, но главным для него остаются победы. Так что мы стараемся поддержать и прикрыть его и в личной, и в командной борьбе», – прокомментировал шансы одноклубника защитник «Далласа».

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