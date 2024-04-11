Яннис Адетокумбо пропустит три заключительные игры регулярного чемпионата

Теги травмы Милуоки Орландо НБА Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо пропустит минимум три игры из-за травмы голени.

По официальному сообщению «Милуоки», МРТ подтвердила растяжение. Форвард пропустит оставшиеся три матча регулярного чемпионата и будет проходить ежедневные процедуры и обследования.

«Бакс» одержали победу над «Мэджик» (117:99) и занимают вторую строчку Восточной конференции с результатом 49-31.

Форвард Крис Миддлтон пропустил матч против «Орландо» в связи с восстановительными процедурами по голеностопу. Ориентировочный срок возвращения – 12 апреля.

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