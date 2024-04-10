Обозреватель Тим Бонтемпс: «Интересно, станет ли Эван Мобли суперзвездой или кем-то вроде Деррика Фэйворса»

Теги Кливленд Миннесота НБА Деррик Фэйворс Энтони Эдвардс Эван Мобли Баскетбол

Тим Бонтемпс сомневается по поводу того, как развивается карьера Эвана Мобли.

Журналист не уверен в том, удастся ли бигмену «Кавальерс» реализовать свой потенциал и дорасти до звездного уровня в НБА.

«Кавальерс» и «Вулвз» провели обмены в одно и то же время, по одной и той же причине: они думали, что у них в составе есть восходящие суперзвезды. У «Миннесоты» такой игрок есть – Энтони Эдвардс движется именно по этому пути. Интересно, станет ли Эван Мобли суперзвездой или кем-то вроде Деррика Фэйворса», – задался вопросом Бонтемпс.

22-летний Мобли в нынешнем сезоне набирает 15,9 очка, 9,5 подбора, 3,2 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за игру.

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4 комментария
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с этим тренером - нет.
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Мы значит вчера с болелой Кливленда Cubs-V это затронули, обкашляли, а какой-то Бонтемпс заходит на Спортс и тянет наши темы. Тим, будь добр, позолоти ручку, комиссию на бочку нам! "На пенек сел - должен косарь отдать!" (c) ))
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На мой взгляд плохую службу для Мобли сослужил переход Митчелла. Чтобы стать суперзвездой Мобли должен играть бОльшую роль нежели сейчас. Но главной звездой в команде является Митчелл и именно на него была сделана ставка. В отличии от Торонто,где ставку сделали на одногодку Эвана ,Барнса. А ещё в команде есть Гарланд. И потому сейчас Мобли важный ,но лишь игрок ротации.
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у Фэйворса лучший сезон был на уровне прошлого (да и нынешнего) сезона Мобли, а в первые сезоны он и десяти очков не набирал
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