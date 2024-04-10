Обозреватель Тим Бонтемпс: «Интересно, станет ли Эван Мобли суперзвездой или кем-то вроде Деррика Фэйворса»
Тим Бонтемпс сомневается по поводу того, как развивается карьера Эвана Мобли.
Журналист не уверен в том, удастся ли бигмену «Кавальерс» реализовать свой потенциал и дорасти до звездного уровня в НБА.
«Кавальерс» и «Вулвз» провели обмены в одно и то же время, по одной и той же причине: они думали, что у них в составе есть восходящие суперзвезды. У «Миннесоты» такой игрок есть – Энтони Эдвардс движется именно по этому пути. Интересно, станет ли Эван Мобли суперзвездой или кем-то вроде Деррика Фэйворса», – задался вопросом Бонтемпс.
22-летний Мобли в нынешнем сезоне набирает 15,9 очка, 9,5 подбора, 3,2 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за игру.