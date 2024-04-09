В Лос-Анджелесе завершили исправление статуи Кобе Брайанта
Исправление статуи Кобе Брайанта возле «Crypto.com-арены» завершено.
Работы были завершены к последнему домашнему матчу «Лейкерс» в регулярном чемпионате против «Голден Стэйт».
После открытия 6-метровой бронзовой статуи в феврале на мраморном основании были обнаружены несколько ошибок. Имена Хосе Кальдерона и Вона Уэйфера были написаны с ошибками в протоколе матча, в котором Брайант набрал 81 очко.
Ошибки в именах исправлены. Также изменен формат списка достижений Брайанта на лицевой стороне основания. А факсимильная подпись Брайанта переделана с «Кобе 24» на «Кобе», поскольку Брайант изображен в белой форме «Лейкерс» с 8-м номером.