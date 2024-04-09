В Лос-Анджелесе завершили исправление статуи Кобе Брайанта

Теги Лейкерс Кобе Брайант Хосе Кальдерон Баскетбол - фото Вон Уэйфер Crypto.com Arena Баскетбол

Исправление статуи Кобе Брайанта возле «Crypto.com-арены» завершено.

Работы были завершены к последнему домашнему матчу «Лейкерс» в регулярном чемпионате против «Голден Стэйт».

После открытия 6-метровой бронзовой статуи в феврале на мраморном основании были обнаружены несколько ошибок. Имена Хосе Кальдерона и Вона Уэйфера были написаны с ошибками в ​​протоколе матча, в котором Брайант набрал 81 очко.

Ошибки в именах исправлены. Также изменен формат списка достижений Брайанта на лицевой стороне основания. А факсимильная подпись Брайанта переделана с «Кобе 24» на «Кобе», поскольку Брайант изображен в белой форме «Лейкерс» с 8-м номером.

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