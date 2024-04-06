Мэтт Барнс рассказал, как Шакил О’Нил засунул капу Лу Амундсона себе в трусы

Мэтт Барнс рассказал историю о Шакиле О’Ниле и Лу Амундсоне.

События имели место, когда О’Нил выступал за «Финикс».

«Шак сунул капу себе в трусы, прямо под шары. Все об знали, кроме Лу. Шак провел так всю тренировку – с капой Лу у себя под шарами. Потом он положил ее обратно в шкафчик Амундсона. Позже, уже перед какой-то игрой, Лу взял эту капу и вставил себе в рот. Все в раздевалке просто легли. Он сразу же выплюнул ее», – рассказал .

Экс-игрок «Лейкерс» Айзейя Райдер рассказал о том, как знаменитый центровой предлагал ему 10 тысяч долларов, если бы он согласился подраться с .

«Когда я только оказался в «Лейкерс», Шак сказал мне: «Если устроишь заварушку с Кобе, то у тебя в шкафчике будут лежать 10 тысяч». Прошло всего три дня тренировок. Я такой: «Чувак, да ладно, ты разыгрываешь меня». Нет, он обещал наличные в однодолларовых купюрах, 10 тысяч. «Если сделаешь это, просто забирай их». Я не мог в это поверить. Но я понимал, что быстро покинул бы эту команду, если бы прикоснулся к этому человеку», – заявил Райдер.