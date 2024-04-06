Мэтт Барнс рассказал, как Шакил О’Нил засунул капу Лу Амундсона себе в трусы

Теги Мэтт Барнс Кобе Брайант Шакил О′Нил Лу Амундсон НБА Айзейя Райдер Баскетбол

Мэтт Барнс рассказал историю о Шакиле О’Ниле и Лу Амундсоне.

События имели место, когда О’Нил выступал за «Финикс».

«Шак сунул капу Лу Амундсона себе в трусы, прямо под шары. Все об знали, кроме Лу. Шак провел так всю тренировку – с капой Лу у себя под шарами. Потом он положил ее обратно в шкафчик Амундсона. Позже, уже перед какой-то игрой, Лу взял эту капу и вставил себе в рот. Все в раздевалке просто легли. Он сразу же выплюнул ее», – рассказал Барнс.

Экс-игрок «Лейкерс» Айзейя Райдер рассказал о том, как знаменитый центровой предлагал ему 10 тысяч долларов, если бы он согласился подраться с Кобе Брайантом.

«Когда я только оказался в «Лейкерс», Шак сказал мне: «Если устроишь заварушку с Кобе, то у тебя в шкафчике будут лежать 10 тысяч». Прошло всего три дня тренировок. Я такой: «Чувак, да ладно, ты разыгрываешь меня». Нет, он обещал наличные в однодолларовых купюрах, 10 тысяч. «Если сделаешь это, просто забирай их». Я не мог в это поверить. Но я понимал, что быстро покинул бы эту команду, если бы прикоснулся к этому человеку», – заявил Райдер.

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6 комментариев
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Все эти истории, не только эти конкретно, указывают на то, что Шак был тот ещё удила. Кобе хоть не скрывал того, что он говнюк, а этот прикрывался весельем.
+10
-1
+9
Ответ Van
Все эти истории, не только эти конкретно, указывают на то, что Шак был тот ещё удила. Кобе хоть не скрывал того, что он говнюк, а этот прикрывался весельем.
как бы да, но и сам барнс тот еще чел
+2
0
+2
Ответ Van
ну по Барнсу +/- понятно, а Шака почему то очень многие считают "добрым и весёлым здоровяком". хотя такой образ он стал строить вот на старости лет.
еще тот да, при этом в истории с кобе, он слился по итогу и запилил с ним интервью. где рассыпался, какие мы были топ и вообще я всё понимал ага
+2
0
+2
Хороший тамада и конкурсы интересные, как говорится
+1
0
+1
Ответ sanyoks_
как бы да, но и сам барнс тот еще чел
ну по Барнсу +/- понятно, а Шака почему то очень многие считают "добрым и весёлым здоровяком". хотя такой образ он стал строить вот на старости лет.
+1
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+1
А чего он капу себе в анус не засунул?
Это было бы еще хлеще.
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