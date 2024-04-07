Мэтт Барнс: «После эпизода с Кобе Брайантом болельщики угрожали убить меня и моих детей»

Теги Мэтт Барнс Лейкерс Кобе Брайант НБА болельщики Баскетбол

Мэтт Барнс рассказал, как фанаты Кобе Брайанта угрожали убить его и его детей.

Барнс стал получать угрозы после знаменитого эпизода, в котором он попытался напугать Кобе Брайанта обманным движением.

«Это было ужасно, потому что после того эпизода мне стали угрожать убийством.

Я был плохим парнем, злодеем, кем угодно. Но после этого я стал настоящим злодеем. Люди писали в Твиттере, что убьют меня. Они писали, что узнают мой адрес, убьют моих детей, убьют мою девушку.

«Приезжай в Лос-Анджелес. Лучше никогда не возвращайся в Лос-Анджелес. Мы тебя убьем». С Кобе лучше не связываться. В Лос-Анджелесе не позволяют шутить с «Лейкерс», «Доджерс» и особенно Кобе. Бро, я получил очень много угроз убийством. Я не шучу», – рассказал бывший игрок НБА.

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