Евролига. «Монако» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Маккаби»

Теги Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Монако» встретится с «Жальгирисом. «Барселона» пример «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
4 апреля, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
4 апреля, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
4 апреля, 21.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
4 апреля, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 26-6, Барселона Испания – 21-11, Монако – 21-11, Панатинаикос Греция – 21-11, Олимпиакос Греция – 20-12, Фенербахче Турция – 20-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-15, Баскония Испания – 16-16,  Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 14-18, Жальгирис Литва – 14-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-21, Виллербан Франция – 7-25, Альба Германия – 5-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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