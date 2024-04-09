ФИБА отстранила украинского судью Николая Амбросова от работы до февраля 2025 года

ФИБА отстранила судью Николая Амбросова от работы на всех официальных матчах.

Отстранение украинского арбитра будет действовать до 19 февраля 2025 года. Причиной указывается нарушение Кодекса этики и добросовестности, а также неподача отчета.

В августе 2023 года Амбросов в интервью порталу Eurohoops обвинил коллег украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между казанским УНИКСом и французским «Монако». По словам Амбросова, коллеги предлагали ему взятку в размере 10 тысяч евро за обеспечение победы российской команды.

Как утверждал Амбросов, он отказал коллегам. «Монако» победил с разрывом в 3 очка и завоевал кубок.

После проведения внутреннего расследования Евролига объявила, что не нашла доказательств попытки подкупа кого-либо из арбитров.

В декабре 2022-го Амбросов был пожизненно дисквалифицирован исполкомом ФБУ за участие в коррупционных схемах и подделку документов.