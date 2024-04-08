Лука Дончич о Кайри Ирвинге: «Отличный человек, потрясающий игрок»
Лука Дончич рассказал о важности Кайри Ирвинга для «Мэверикс».
«Даллас» в воскресенье победил «Хьюстон» в овертайме – 147:136.
В составе «Мэверикс» Ирвинг набрал рекордные для себя в сезоне 48 очков, реализовав за 45 минут 15 из 25 с игры и 15 из 17 с линии.
«Кайри Ирвинг – потрясающий игрок. Трудно даже что-то добавить.
Отличный человек, потрясающий игрок, который помогает всем, кто находится на площадке рядом с ним», – сказал Дончич.