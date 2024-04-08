Лука Дончич о Кайри Ирвинге: «Отличный человек, потрясающий игрок»

Лука Дончич рассказал о важности Кайри Ирвинга для «Мэверикс».

« » в воскресенье победил «Хьюстон» в овертайме – 147:136.

В составе «Мэверикс» Ирвинг набрал рекордные для себя в сезоне 48 очков, реализовав за 45 минут 15 из 25 с игры и 15 из 17 с линии.

« – потрясающий игрок. Трудно даже что-то добавить.

Отличный человек, потрясающий игрок, который помогает всем, кто находится на площадке рядом с ним», – сказал .