Лука Дончич о Кайри Ирвинге: «Отличный человек, потрясающий игрок»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о важности Кайри Ирвинга для «Мэверикс».

«Даллас» в воскресенье победил «Хьюстон» в овертайме – 147:136.

В составе «Мэверикс» Ирвинг набрал рекордные для себя в сезоне 48 очков, реализовав за 45 минут 15 из 25 с игры и 15 из 17 с линии.

«Кайри Ирвинг – потрясающий игрок. Трудно даже что-то добавить. 

Отличный человек, потрясающий игрок, который помогает всем, кто находится на площадке рядом с ним», – сказал Дончич.

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