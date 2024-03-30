Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг назвал Луку Дончича одним из лучших игроков в истории.

«Я принял решение, что хочу стать одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Я знаю, что у меня есть коллеги, которые выполняют ту же миссию. Мы конкурируем друг с другом.

Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории», — сказал разыгрывающий «Далласа».

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6 комментариев
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До сих пор слышу эхо голосов экспертов, которые кричат, что они не поделят мяч
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Ответ SVR55
До сих пор слышу эхо голосов экспертов, которые кричат, что они не поделят мяч
Дело же не в экспертах, а в том что пока мы не увидим как они играют в плей-офф, до тех пор мы не поймем могут ли они вместе решать большие задачи.
Вспомните прошлый сезон. Кайри приходит в команду, которая имеет положительный баланс (29-26), и к концу сезона они скатываются к 10 месту с результатом 38-44.
Разве на это надеялось руководство и болельщики, когда был совершен трейд?
Вот в этом сезоне если команда гарантирует себе ПО, вот там и посмотрим кто прав - эксперты, или не эксперты.
До тех пор у вас нет оснований считать, что эта связка суперзвезд может быть успешной.
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+2
Ответ xamer 9
Дело же не в экспертах, а в том что пока мы не увидим как они играют в плей-офф, до тех пор мы не поймем могут ли они вместе решать большие задачи. Вспомните прошлый сезон. Кайри приходит в команду, которая имеет положительный баланс (29-26), и к концу сезона они скатываются к 10 месту с результатом 38-44. Разве на это надеялось руководство и болельщики, когда был совершен трейд? Вот в этом сезоне если команда гарантирует себе ПО, вот там и посмотрим кто прав - эксперты, или не эксперты. До тех пор у вас нет оснований считать, что эта связка суперзвезд может быть успешной.
Причем тут плей-офф? при чем тут успешность? речь была о том, что два игрока, привыкшие быть на мяче, не смогут ужиться в одной берлоге
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-3
+1
Ответ xamer 9
Дело же не в экспертах, а в том что пока мы не увидим как они играют в плей-офф, до тех пор мы не поймем могут ли они вместе решать большие задачи. Вспомните прошлый сезон. Кайри приходит в команду, которая имеет положительный баланс (29-26), и к концу сезона они скатываются к 10 месту с результатом 38-44. Разве на это надеялось руководство и болельщики, когда был совершен трейд? Вот в этом сезоне если команда гарантирует себе ПО, вот там и посмотрим кто прав - эксперты, или не эксперты. До тех пор у вас нет оснований считать, что эта связка суперзвезд может быть успешной.
В целом да, но в этом сезоне уже были принципиальные игры, например последние 2 игры с сакраменто - и видно что кайри хорошо влился и берет лидерство когда нужно. Надеемся на выход в ПО и хорошую игру там!
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