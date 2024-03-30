Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории»
Кайри Ирвинг назвал Луку Дончича одним из лучших игроков в истории.
«Я принял решение, что хочу стать одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Я знаю, что у меня есть коллеги, которые выполняют ту же миссию. Мы конкурируем друг с другом.
Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории», — сказал разыгрывающий «Далласа».
Вспомните прошлый сезон. Кайри приходит в команду, которая имеет положительный баланс (29-26), и к концу сезона они скатываются к 10 месту с результатом 38-44.
Разве на это надеялось руководство и болельщики, когда был совершен трейд?
Вот в этом сезоне если команда гарантирует себе ПО, вот там и посмотрим кто прав - эксперты, или не эксперты.
До тех пор у вас нет оснований считать, что эта связка суперзвезд может быть успешной.