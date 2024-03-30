Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории»

Кайри Ирвинг назвал Луку Дончича одним из лучших игроков в истории.

«Я принял решение, что хочу стать одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Я знаю, что у меня есть коллеги, которые выполняют ту же миссию. Мы конкурируем друг с другом.

Мне повезло, что со мной в команде один из лучших игроков в истории», — сказал разыгрывающий « ».