Игорь Вольхин: «Зенит» едет в Москву за победой»

Игорь Вольхин прокомментировал предстоящий гостевой матч «Зенита» против ЦСКА.

— , после февральской паузы в март команда вошла без раскачки. Есть физическая усталость или, наоборот, такой вам график нравится больше?

— Я думаю, что когда больше игр и меньше тренировок, это всех устраивает. Потому что тренировки — это однотипная рутина, там все одно и то же, а вот игры — это всегда что-то особенное. Поэтому мне так нравится больше!

— Матчи « » и уже давно стали классикой российского баскетбола. Есть ли в команде особенный настрой на эту игру?

— Конечно, настрой боевой, все настраиваются на победу. Особое значение этому матчу не придаю, по крайней мере, говорю лично про себя. Просто понимаем, что нужно выигрывать — не важно, будь то ЦСКА или какая-то другая команда. Мы едем в Москву за победой и будем делать для этого все возможное.

— На что нужно сделать упор «Зениту» в завтрашнем матче?

— На подбор на своем щите. Когда у нас будет получаться отзащищаться, нужно не давать им подбирать мяч. Мы просто должны играть в свой баскетбол, искать открытых игроков, под которых мы будем играть все свои комбинации.

— У соперника есть новичок Оливье Хэнлан… Он уже адаптировался?

— Да, он набрал много очков в матче с «Локо». Думаю, что ему еще нужно какое-то время, чтобы влиться. Мы разбирали, как защищаться против него, но мы всех разбираем — как обороняться, как нападать. Чего-то особенного не могу сказать про него.