Экс-игрок сборной Беларуси Линдсей Хардинг претендует на пост главного тренера «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА G-лига Линдсей Хардинг Баскетбол

Линдсей Хардинг в числе кандидатов пост главного тренера «Шарлотт».

Как сообщает ESPN, «Хорнетс» проведут собеседование с экс-игроком сборной Беларуси.

Возглавляющая «Стоктон Кингз» Хардинг недавно стала первой женщиной, которая названа тренером года в G-лиге НБА.

Хардинг получила награду после того, как привела «Кингз» к первому месту по итогам регулярного чемпионата с результатом 24-10. 

Хардинг была выбрана под общим 1-м номером на драфте WNBA 2007 года, и после девятилетней карьеры начала работать тренером по развитию игроков в «Филадельфии». Затем она провела четыре сезона в качестве ассистента и тренера по развитию игроков в «Сакраменто», начиная с 2019 года.

В 2015 году Хардинг получила белорусское гражданство и участвовала в составе национальной сборной в нескольких крупных турнирах.

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