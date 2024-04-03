Линдсей Хардинг стала первой женщиной, которая названа тренером года в G-лиге

Линдсей Хардинг получила ценную награду.

Возглавляющая «Стоктон Кингз» Хардинг стала первой женщиной, которая названа тренером года в G-лиге НБА.

Хардинг получила награду после того, как привела «Кингз» к первому месту по итогам регулярного чемпионата с результатом 24-10.

Линдсей получит трофей Денниса Джонсона, названный в честь покойного члена Зала славы, который после успешной карьеры в НБА работал тренером в Лиге развития. Голосование проводилось коллегами-тренерами и генеральными менеджерами G-лиги.

Хардинг была выбрана под общим 1-м номером на драфте WNBA 2007 года, и после девятилетней карьеры начала работать тренером по развитию игроков в «Филадельфии». Затем она провела четыре сезона в качестве ассистента и тренера по развитию игроков в « », начиная с 2019 года.

«Стоктон Кингз» Хардинг возглавила перед началом этого сезона, став первой чернокожей женщиной главным тренером в истории G-лиги.