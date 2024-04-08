Лана Роадс в подкасте Майкла Портера: «Никогда не спала с парнями из НБА, кроме отца моего ребенка»

Теги светская хроника Денвер НБА Майкл Портер Баскетбол

Майкл Портер пообщался с бывшей порнозвездой Ланой Роадс в подкасте Curious Mike.

Разговор зашел о давлении, которое испытывают девушки, начиная встречаться со знаменитостями. Лана Роадс заявила, что эта проблема имеет решение.

«Если ты четко осознаешь свою позицию, уважаешь себя. Честно говоря, у меня никогда не было проблем с парнями. Они никогда не были злы на меня. Я работала в порноиндустрии, поэтому люди думают, что я сплю со всеми. Что у меня был секс со всеми игроками НБА, с которыми я когда-либо проводила время. Но я никогда не спала ни с одним из них, кроме отца моего ребенка. Ни один из них никогда не был расстроен отсутствием близости. Несмотря на подарки, совместные путешествия. У меня складывались нормальные, дружеские отношения», – рассказала Роадс.

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9 комментариев
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Посмотрев все её видео, могу сказать, что верю каждому сказанному её слову
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Кроме отца говоришь? Блейк Гриффин ,почему ты не такой хороший как все другие игроки НБА?))
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Ответ igor nn
Кроме отца говоришь? Блейк Гриффин ,почему ты не такой хороший как все другие игроки НБА?))
Там в кандидатах помимо Блейка были ещё Дюрант и Брюс Браун.
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Эта девушка испортила молодое поколение
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Ответ igor nn
Кроме отца говоришь? Блейк Гриффин ,почему ты не такой хороший как все другие игроки НБА?))
Скорее наоборот - чем-то лучше, чем остальные, раз смог таки получить то, что не смогли другие...язык подвешен, наверное))
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Ответ Грозовая Тень
Там в кандидатах помимо Блейка были ещё Дюрант и Брюс Браун.
Последние двое вероятнее всего не являются отцами. Ребенок очень похож на Блейка.
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Ответ saner-s88
У нее ребенок от блэйка?
Там непонятно, то ли от Брюса Брауна, то ли от Блейка Гриффина
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Ответ KOBEST
Там непонятно, то ли от Брюса Брауна, то ли от Блейка Гриффина
Выкладывала она фото с ребенком, там на 99% - малыш Гриффин))

upd: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eilish/3082582.html?ysclid=lur1527orw264988301
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