Лана Роадс в подкасте Майкла Портера: «Никогда не спала с парнями из НБА, кроме отца моего ребенка»

Майкл Портер пообщался с бывшей порнозвездой Ланой Роадс в подкасте Curious Mike.

Разговор зашел о давлении, которое испытывают девушки, начиная встречаться со знаменитостями. Лана Роадс заявила, что эта проблема имеет решение.

«Если ты четко осознаешь свою позицию, уважаешь себя. Честно говоря, у меня никогда не было проблем с парнями. Они никогда не были злы на меня. Я работала в порноиндустрии, поэтому люди думают, что я сплю со всеми. Что у меня был секс со всеми игроками , с которыми я когда-либо проводила время. Но я никогда не спала ни с одним из них, кроме отца моего ребенка. Ни один из них никогда не был расстроен отсутствием близости. Несмотря на подарки, совместные путешествия. У меня складывались нормальные, дружеские отношения», – рассказала Роадс.