Майкл Портер анонсировал подкаст с порнозвездой Ланой Роудс

Теги светская хроника Денвер НБА Майкл Портер Баскетбол

Форвард «Денвера» позвал неожиданную гостью к себе в подкаст «Curious Mike».

Портер пригласил бывшую порнозвезду Лану Роудс, чтобы поговорить о тяжелой жизни актрис порноиндустрии и о психологических проблемах, с которыми они сталкиваются.

В превью Роудс, в частности, заявляет: «В моем детстве было много вещей, которые я даже не осознавала. Например, у меня выявили пограничное расстройство личности. Я чувствовала, что меня никто не любит, это накрывает тебя так сильно, что ты хочешь причинить себе боль».

Ранее гостями подкаста Портера становились Никола Йокич, Брэндон Рой, Трэй Янг, Аарон Гордон, Боунс Хайленд.

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14 комментариев
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разместили бы ссылку на фильмографию актрисы
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+8
Ответ antony18
разместили бы ссылку на фильмографию актрисы
Роли однообразные, но глубокие
+3
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Все мы кино любим.
+2
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Учитывая, что она мать ребенка Брюса Брауна, который был одноклубником Портера, это ещё неожиданнее
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Портер элитный лайнап у себя в подкасте собирает
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А уже выясниили от кого она родила? В кандидатах там были Гриффин и Дюрант
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Ответ antony18
разместили бы ссылку на фильмографию актрисы
😂
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Ответ antony18
разместили бы ссылку на фильмографию актрисы
Друг попросил)
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Ответ Всё знаю
Друг попросил)
да я и сам в некотором роде киноман
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Ответ antony18
разместили бы ссылку на фильмографию актрисы
фильмы с этой "актрисой" легче найти, чем жёлуди под каштаном осенью
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Ответ carmelo hot sause
Учитывая, что она мать ребенка Брюса Брауна, который был одноклубником Портера, это ещё неожиданнее
почему неожиданно то, как раз наоборот
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Неужели есть так много людей, кому интересна Личность человека, которая прославилась будучи мясом для удовлетворения плотских утех?
ПРЛ это тебе не шутки, много интересного может рассказать
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