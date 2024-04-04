Майкл Портер анонсировал подкаст с порнозвездой Ланой Роудс

Форвард «Денвера» позвал неожиданную гостью к себе в подкаст «Curious Mike».

Портер пригласил бывшую порнозвезду Лану Роудс, чтобы поговорить о тяжелой жизни актрис порноиндустрии и о психологических проблемах, с которыми они сталкиваются.

В превью Роудс, в частности, заявляет: «В моем детстве было много вещей, которые я даже не осознавала. Например, у меня выявили пограничное расстройство личности. Я чувствовала, что меня никто не любит, это накрывает тебя так сильно, что ты хочешь причинить себе боль».

Ранее гостями подкаста Портера становились Никола Йокич, Брэндон Рой, Трэй Янг, Аарон Гордон, Боунс Хайленд.