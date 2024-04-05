Зайон Уильямсон получил повреждение пальца руки, но избежал серьезной травмы

Теги травмы Новый Орлеан Уилли Грин НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон получил повреждение указательного пальца левой руки.

Форвард «Нового Орлеана» травмировал палец во время встречи с «Орландо» в среду и вынужден был досрочно покинуть площадку в четвертой четверти.

Проведенное в четверг обследование не выявило серьезных повреждений.

«Никаких структурных повреждений, просто боль в пальце. Официальный статус Зайона на матч против «Сперс» – под вопросом», – заявил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин.

«Новый Орлеан» будет оценивать состояние звездного баскетболиста в ежедневном режиме.

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