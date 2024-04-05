Зайон Уильямсон получил повреждение пальца руки, но избежал серьезной травмы

Зайон Уильямсон получил повреждение указательного пальца левой руки.

Форвард «Нового Орлеана» травмировал палец во время встречи с «Орландо» в среду и вынужден был досрочно покинуть площадку в четвертой четверти.

Проведенное в четверг обследование не выявило серьезных повреждений.

«Никаких структурных повреждений, просто боль в пальце. Официальный статус на матч против «Сперс» – под вопросом», – заявил главный тренер «Пеликанс» .

« » будет оценивать состояние звездного баскетболиста в ежедневном режиме.