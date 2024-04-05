Зайон Уильямсон получил повреждение пальца руки, но избежал серьезной травмы
Зайон Уильямсон получил повреждение указательного пальца левой руки.
Форвард «Нового Орлеана» травмировал палец во время встречи с «Орландо» в среду и вынужден был досрочно покинуть площадку в четвертой четверти.
Проведенное в четверг обследование не выявило серьезных повреждений.
«Никаких структурных повреждений, просто боль в пальце. Официальный статус Зайона на матч против «Сперс» – под вопросом», – заявил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин.
«Новый Орлеан» будет оценивать состояние звездного баскетболиста в ежедневном режиме.