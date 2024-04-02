Девин Букер набрал 52 очка при рекордных для себя 8 3-очковых в матче с «Пеликанс»

Девин Букер провел один из лучших матчей в сезоне.

Звездный защитник « » набрал 52 очка при рекордных для себя 8 точных 3-очковых в победной встрече с « » (124:111).

За 39 минут на площадке в активе также 9 передач, 3 подбора и 1 блок-шот. Он реализовал 19 из 28 с игры (8 из 16 с дальней дистанции) и 6 из 7 с линии.

Букер стал первым игроком после Уилта Чемберлена, который набирал не менее 50 очков в трех матчах подряд против одного и того же соперника.

Ранее Девин имел на своем счету 52 очка в победной игре с «Пеликанс» 19 января, 12 декабря 2022 года его 58 очков также помогли «Санз» одержать победу над клубом из Луизианы.