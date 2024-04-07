Дражен Анзулович: «Каждый матч до конца сезона должны играть за Илью Платонова»

Дражен Анзулович заявил, что «Самара» выиграла у «Автодора» за Илью Платонова.

Форвард «Самары» выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы и операции.

«Поздравляю нашу команду. Мы выиграли этот матч за нашего Илью Платонова. Сразу после матча с МБА сказали: каждый матч до конца сезона должны играть за Илью. Илья – очень важный игрок нашей команды, команде его не хватает.

Спасибо нашим болельщикам: сегодня они были громкими. Возможно, для них мотивацией стал приезд болельщиков из Саратова. За две игры до конца регулярного чемпионата обеспечили себе восьмое место. Это хороший результат.

Но сегодня игра показала, и тяжело сказать, почему: многие наши игроки не давали того, чего они должны были дать. Мы показали тридцать минут, как мы хотим играть, но я не хочу допускать, чтобы наша команда начинала матч так, как она начала сегодня. Это ненормально. Мы хотим играть так, как мы играли тридцать минут. Работать тридцать минут тактически и физически, показывая то, что мы тренировали. Но первые десять минут мы просто смотрели… Хотя нужно сказать: когда стало «-15» – команда не сдалась. Это очень важно для менталитета: никогда не сдавайся.

Надеюсь, до конца сезона мы будем играть еще лучше. Если все наши игроки будут здоровы, а сегодня Ребич играл с температурой, Гудумак не должен был играть, но он помогал команде как капитан. Молодцы, что выиграли, молодцы, как провели три четверти, но нужно понять, почему мы так играли в первой четверти», – сказал главный тренер «Самары».