Йовица Арсич: «Наши три лидера показали игру максимально близкую к идеальной»

Йовица Арсич прокомментировал победу «Енисея» над ЦСКА – 86:81.

«Хочу начать со слов благодарности нашим болельщикам: сегодня была невероятная атмосфера – это стало главным и важнейшим фактором положительного исхода матча. Рад, что сумели отблагодарить фанатов.

Понимали, что нам очень важно хорошо отыграть в защите: контролировать краску и подбор, не давая соперникам совершать легких бросков. Нам нужно было свести игру к тому, у кого сегодня лучше бросковая ситуация. Я верил, что у нас есть большие шансы преуспеть в этом ключе. Учитывая игру наших трех лидеров, так и получилось. Они показали игру максимально близкую к идеальной, однако я говорю не столько об игре в нападении, а именно о действиях в обороне.

Вся команда показала отличную защиту, да к концу второй четверти смогли догнать нас по счету, но в перерыве мы изменили кое-какие мелочи, и в третьей четверти смогли показать дисциплинированную тактически грамотную игру, тем самым создали отрыв, который смогли удержать до конца игры», – сказал главный тренер « ».

Лучшими игроками в составе победителей стали Ксавьер Рэтан-Мэйс (30 очков, 8 передач), Микел Хопкинс (27 очков, 13 подборов) и Джеремайя Мартин (20 очков, 6 передач).