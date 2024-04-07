Ксавьер Рэтан-Мэйс обновил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон – 869

«Енисей» одержал победу над ЦСКА со счетом 86:81.

В матче с ЦСКА защитник «Енисея» записал в свой актив 30 очков и 8 передач, реализовав 11 из 25 с игры и 6 из 17 трехочковых.

Общая сумма очков, набранных Рэтан-Мэйсом за сезон-2023/24 составила 869. Защитник побил предыдущее достижение Кита Лэнгфорда, который набрал 851 очко в сезоне-2015/16, выступая за УНИКС.

Защитнику осталось набрать 1 очко до попадания в Топ-100 Единой лиги ВТБ по результативности за карьеру.