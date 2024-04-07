Эмил Райкович: «Упустили возможность закрепиться на первом месте, но у нас будет еще шанс в Казани»

Эмил Райкович прокомментировал поражение ЦСКА от «Енисея» – 81:86.

«Поздравляю « », они обыграли нас второй раз подряд. Это упущенная для нас возможность закрепиться на первом месте в «регулярке». Но для этого у нас будет еще шанс в Казани.

Сегодня, когда могли перевести игру в свою пользу, промазали большое количество открытых бросков, при этом в ответ «Енисей» попадал, и их броски были один на один, что намного сложнее. Три игрока «Енисея» набрали 20 очков и больше, мы понимали, что основная угроза исходит от них, но не смогли их остановить.

Сейчас нам нужно вынести уроки из этого матча, и двигаться к следующей игре, если обыграем Казань, сохраним за собой первое место», – сказал главный тренер .