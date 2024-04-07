«Лейкерс» вышли на восьмое место в Западной конференции после победы над «Кливлендом»

«Лейкерс» победили «Кавальерс» со счетом 116:97.

Команда из Лос-Анджелеса одержала 9 победу в 10 последних играх. « » опередили « » и вышли на 8 место в Западной конференции.

Лучшими в составе команды стали защитник Д’Анджело Расселл, форвард и центровой .

На счету Расселла 28 очков и 5 подборов при 11 из 17 с игры и 6 из 12 трехочковых.

Леброн Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 18 с игры, 1 из 5 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Энтони Дэвис добавил 22 очка, 13 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 6 блок-шотов при 7 из 11 с игры, 1 из 1 из-за дуги и 7 из 9 штрафных.