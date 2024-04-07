«Лейкерс» вышли на восьмое место в Западной конференции после победы над «Кливлендом»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» победили «Кавальерс» со счетом 116:97.

Команда из Лос-Анджелеса одержала 9 победу в 10 последних играх. «Лейкерс» опередили «Сакраменто» и вышли на 8 место в Западной конференции.

Лучшими в составе команды стали защитник Д’Анджело Расселл, форвард Леброн Джеймс и центровой Энтони Дэвис.

На счету Расселла 28 очков и 5 подборов при 11 из 17 с игры и 6 из 12 трехочковых.

Леброн Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 12 передач, реализовав 10 из 18 с игры, 1 из 5 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Энтони Дэвис добавил 22 очка, 13 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 6 блок-шотов при 7 из 11 с игры, 1 из 1 из-за дуги и 7 из 9 штрафных.

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8 комментариев
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самое время поныть что плейинн не нужен и лучше сразу 8-ми командам выходить
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Не советую Оклахоме и Миннесоте выходить на таких Лейкерс. Леброн может переехать молодых. А Лейкерс желательно не попасть на Денвер в первом раунде. Против здоровых Наггетс шансов мало. В идеале против Николы надо встретиться в финале конфы и надеется на травмы игроков.
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Ответ armageddon123456
Так у Сакраменто матч в запасе, а по личке с ними швах
Это да + игра с Нетс следующая у СаК, но... Финикс выигрывает у НоП и 8мое , остаётся все равно вроде у Лал?
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Ответ TurboMen
самое время поныть что плейинн не нужен и лучше сразу 8-ми командам выходить
Со времен, как начался Плей ин. Лейкерс либо попадали в По напрямую- 7ые места, либо вообще мимо 10ки были.(приходилось играть лишние игры) Так что твой комментарий неуместен
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Ответ blooooomka
Со времен, как начался Плей ин. Лейкерс либо попадали в По напрямую- 7ые места, либо вообще мимо 10ки были.(приходилось играть лишние игры) Так что твой комментарий неуместен
Неуместно. Тем временем Леброн: https://www.cbssports.com/nba/news/lebron-james-whines-about-nbas-play-in-tournament-but-the-postseason-scale-was-tipped-in-his-favor-for-years/amp/
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Ответ Lays
Неуместно. Тем временем Леброн: https://www.cbssports.com/nba/news/lebron-james-whines-about-nbas-play-in-tournament-but-the-postseason-scale-was-tipped-in-his-favor-for-years/amp/
Причём тут это ( все слова). По факту, когда придумали Плей ин, команда занимала 7ые места либо 11ое. Вывод хоть раз им помог он? Скорее навредил с количеством лишних игр!!!
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