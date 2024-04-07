Энтони Дэвис: «Мы получаем удовольствие от игры. Раньше мы были слишком напряжены»

«Лейкерс» выиграли 9 из 10 последних матчей.

рассказал о причинах успеха команды.

«Мы получаем удовольствие от игры. Мы были слишком напряжены раньше. Старались поступать правильно, принимать верные решения. Ты начинаешь сомневаться в себе в такой обстановке.

Теперь мы играем свободно. Мы знаем, что Д’Анджело Расселл попадет свои сумасшедшие трешки. Они залетают в корзину. Леброн Джеймс всегда сделает все правильно. Мы знаем игру друг друга. Никто не жалуется, не разводит панику. Мы играем свободно и бросаем мяч, если открыты. И стремимся к тому, чтобы игроки использовали предоставляющиеся им возможности», – рассказал Энтони Дэвис.

После победы над « » (116:97) « » вышли на восьмое место в Западной конференции с результатом 45-33.