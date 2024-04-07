Адриатическая лига. «Сплит» примет «Црвену Звезду»

Теги результаты Црвена Звезда Адриатическая лига Сплит Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Хорватский «Сплит» примет лидера турнира сербскую «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Црвена Звезда
Дата проведения
7 апреля, 19.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 19-7, Цедевита-Олимпия Словения – 16-10, Мега Сербия – 16-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-13, Сплит Хорватия – 11-14, Студентски центар Черногория – 11-15, Борац Чачак Сербия – 10-16, ФМП Сербия – 10-16, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 6-20, КРКА Словения – 5-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
 
 
 

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