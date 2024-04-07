Дориан Финни-Смит отыграл 24 минуты за «Нетс» в присутствии освобожденного из тюрьмы отца на трибунах

Отец Дориана Финни-Смита вышел на свободу после 28 лет заключения.

«Даллас», предыдущая команда , сыграл роль в освобождении его отца. Победный матч « » против « » стал первой игрой сына, уведенной Элбертом Смитом вживую.

«Это воодушевляет. Знать, что он сможет посмотреть на мою игру с трибун. Хочу добыть для него эту победу. Сосредоточусь на командном результате», – рассказал защитник «Бруклина» перед матчем.

«Мы обсудили этот вопрос и его значимость. Знаем, что это для него значит, и что он отнесется к ситуации как профессионал. Он выйдет на площадку и проделает свою работу, но представляю какую радость он будет испытывать внутренне», – прокомментировал контекст игры главный тренер «Нетс» Кевин Олли.

«Нетс» выиграли у «Пистонс» со счетом 113:103. Финни-Смит отыграл 24 минуты, набрав 2 очка, 7 подборов и 1 передачу.