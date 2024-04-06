Отец Дориана Финни-Смита впервые увидит игру сына вживую

Сегодня отец Дориана Финни-Смита впервые в жизни увидит игру сына вживую.

После нескольких месяцев общения с представителями департамента исправительных учреждений штата Вирджиния Элберт Смит сможет посетить сегодняшний домашний матч «Нетс» против «Пистонс».

Отец баскетболиста провел почти 30 лет в тюрьме и вышел на свободу в конце прошлого года.

29 марта 1996 года Элберт Смит был признан виновным в непреднамеренном убийстве и злонамеренном нанесении ранений. Он был приговорен к 44 годам лишения свободы.