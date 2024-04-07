Боб Майерс: «Когда я принял работу в «Голден Стейт», жена спросила, будет ли много внимания от СМИ. И я сказал: «Да нет»

Боб Майерс рассказал о трудностях адаптации на месте генерального менеджера.

Боб Майерс стал ассистентом генерального менеджера «Голден Стэйт» в 2011 году и пошел на повышение в следующем году.

«Когда я принял эту должность, жена спросила: «Будет много СМИ?».

И я сказал: «Да нет».

И это было правдой. В то время о команде регулярно писали два журналиста из газет. Никакого особого внимания в интернете. Никаких репортеров, встроенных в процессы организации. Никому не было дела. Это была одна из худших команд лиги. Из пяти худших франшиз. Каждый год.

Так что я сказал: «Никого это вообще не волнует. Никаких СМИ».

Я думал, что меня наняли, чтобы вести старый фургон Фольксваген. В итоге, я уселся за руль Феррари. Все изменилось. И антикризисное управление стало моей основной задачей. Если в твоей организации образуется проблема – она следует в твоем направлении. И наиболее тяжелым образом», – рассказал Боб Майерс.

«Есть игроки, которые решают, что хотят стать генеральными менеджерами. Восприятие работы следующее: я должен управлять зарплатной ведомостью, я должен проводить обмены, подписывать свободных агентов и драфтовать игроков. В этом суть работы», – поинтересовался мнением Майерса по такому взгляду Джей Джей Редик.

«Это называется фэнтези-баскетбол», – рассмеялся Майерс.