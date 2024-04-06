Боб Майерс: «Уорриорз» не нашли того, кто слил видео, на котором Дрэймонд Грин бьет Джордана Пула»
Боб Майерс заявил, что «Уорриорз» не удалось выяснить, кто слил видео.
«Нет, мы так и не нашли того, кто слил видео.
Мы не смогли точно определить. Нет, мы искали. Мы пытались, нанимали стороннего специалиста, но не смогли его найти», – сказал бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» в подкасте Джей Джей Редика.
В октябре 2022 года в сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на предсезонной тренировке «Уорриорз». На записи видно, как Дрэймонд Грин бьет Джордана Пула и отправляет того в нокаут.
Видимо, сторонний специалист и слил
Да не, бред какой-то