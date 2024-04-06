Боб Майерс: «Уорриорз» не нашли того, кто слил видео, на котором Дрэймонд Грин бьет Джордана Пула»

Боб Майерс заявил, что «Уорриорз» не удалось выяснить, кто слил видео.

«Нет, мы так и не нашли того, кто слил видео.

Мы не смогли точно определить. Нет, мы искали. Мы пытались, нанимали стороннего специалиста, но не смогли его найти», – сказал бывший генеральный менеджер « » в подкасте Джей Джей Редика.

В октябре 2022 года в сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на предсезонной тренировке «Уорриорз». На записи видно, как бьет и отправляет того в нокаут.