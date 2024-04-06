Боб Майерс: «Уорриорз» не нашли того, кто слил видео, на котором Дрэймонд Грин бьет Джордана Пула»

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Боб Майерс заявил, что «Уорриорз» не удалось выяснить, кто слил видео.

«Нет, мы так и не нашли того, кто слил видео.

Мы не смогли точно определить. Нет, мы искали. Мы пытались, нанимали стороннего специалиста, но не смогли его найти», – сказал бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» в подкасте Джей Джей Редика.

В октябре 2022 года в сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на предсезонной тренировке «Уорриорз». На записи видно, как Дрэймонд Грин бьет Джордана Пула и отправляет того в нокаут.

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5 комментариев
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Ответ rabindradat
Пулу выписали максималку после инцидента, ищите в его групе фанатов или потрясите его агента.)
Наоборот: сначала продлили контракт, потом уже Грин ударил Пула.
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"Мы не смогли точно определить. Нет, мы искали. Мы пытались, нанимали стороннего специалиста, но не смогли его найти"
Видимо, сторонний специалист и слил
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Возможно, стоило решить причину проблемы (один игрок бьёт другого), а не следствие?
Да не, бред какой-то
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Ответ Роман Ивашин
Возможно, стоило решить причину проблемы (один игрок бьёт другого), а не следствие? Да не, бред какой-то
Очевидно что в Голден Стейте Зелёному позволено если не все, то очень многое. Керр не может приструнить так как боится его, Карри с Томпсоном делают вид что ничего не было.
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