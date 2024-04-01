Майкл Мэлоун: «Никогда не буду принимать игру Николы Йокича как должное»

Теги Кливленд Денвер НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Джамал Мюррэй Пейтон Уотсон Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал игру Николы Йокича.

«Одна из моих ключевых задач как тренера этой команды – Николы Йокича, Джамала Мюррэя и других – никогда не принимать игру этих парней как должное.

Я не расслабляюсь и ценю свою работу. Перед каждой игрой, во время гимна, я всегда думаю о том, что счастлив каждой минуте пребывания в НБА. Мне очень повезло тренировать эту команду 9 лет.

Никола. Мы ожидаем от него великих выступлений в каждой игре. Но даже в контексте этого величия он умудряется делать невероятные вещи. Его пас из-за спины. Движения в посте, завершающие действия у кольца. Передача на Пейтона Уотсона, когда на нем сдваивались.

В первой половине он принимал мяч у края штрафной линии, находил игроков, был ровно там, где он хотел быть. Во второй половине сдвинулся ближе к кольцу. Туда, куда ему было нужно.

Его способность контролировать ход встречи с любой позиции не имеет аналогов. Я никогда не буду принимать его игру как должное», – заключил главный тренер «Денвера».

Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 16 передач в победной игре с «Кливлендом».

Матч завершился со счетом 130:101 в пользу «Наггетс».

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1 комментарий
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Такой Йокич - это и огромная заслуга Мэлоуна, что смог раскрыть его миру
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