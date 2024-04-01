Майкл Мэлоун: «Никогда не буду принимать игру Николы Йокича как должное»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал игру Николы Йокича.

«Одна из моих ключевых задач как тренера этой команды – , и других – никогда не принимать игру этих парней как должное.

Я не расслабляюсь и ценю свою работу. Перед каждой игрой, во время гимна, я всегда думаю о том, что счастлив каждой минуте пребывания в . Мне очень повезло тренировать эту команду 9 лет.

Никола. Мы ожидаем от него великих выступлений в каждой игре. Но даже в контексте этого величия он умудряется делать невероятные вещи. Его пас из-за спины. Движения в посте, завершающие действия у кольца. Передача на Пейтона Уотсона, когда на нем сдваивались.

В первой половине он принимал мяч у края штрафной линии, находил игроков, был ровно там, где он хотел быть. Во второй половине сдвинулся ближе к кольцу. Туда, куда ему было нужно.

Его способность контролировать ход встречи с любой позиции не имеет аналогов. Я никогда не буду принимать его игру как должное», – заключил главный тренер « ».

Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 16 передач в победной игре с « ».

Матч завершился со счетом 130:101 в пользу «Наггетс».