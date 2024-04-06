Антуан Уокер: «Дуэйн Уэйд во время вечеринки предъявил мне за ситуацию с Полом Пирсом»

Дуэйн Уэйд предъявил Антуану Уокеру за ситуацию с Полом Пирсом.

Уокер рассказал об этом в подкасте All The Smoke. Инцидент случился во время вечеринки по поводу включения Уэйда в Зал славы.

« праздновал попадание в Зал славы, поэтому я поехал в Чикаго, чтобы выразить свое уважение. И угадайте, о чем он захотел поговорить? О ситуации с .

Без шуток. Мы празднуем его включение в Зал славы, а он такой: «Бро, почему ты не заступился за меня? Мы ведь оба из Чикаго». Я такой: «Ди, он крутой. Пол крутой. Он ни перед кем не отступает. Пол идет против кого угодно, бро. Он никогда не отступает».

Я считаю, что Полу, вероятно, следовало проявить немного больше уважения к Уэйду и не заявлять прямо, что он лучшего его. Но Пол уверен в себе, когда дело касается баскетбола», – рассказал бывший игрок « » и « ».

Разногласия между Пирсом и Уэйдом возникли из-за комментариев Пирса на канале ESPN в 2019 году, когда он сказал, что его карьера лучше, чем у Уэйда.