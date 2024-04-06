Юдонис Хаслем: «В 2009 году MVP должен был стать не Леброн, а Уэйд»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем считает, что MVP НБА в 2009 году должен был стать Дуэйн Уэйд.

Бывший одноклубник Уэйда по «Хит» отметил, что защитник в том году был на пике карьеры.

«Мы говорим о человеке, которого считали лучшим игроком мира.

Он мог стать самым ценным игроком сезона в том сезоне. Наверное, даже не мог, а именно он и должен был им стать», – считает Хаслем.

Уэйд в том сезоне в среднем набирал по 30,2 очка, 5,0 подбора и 7,5 передачи при 49% с игры.

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7 комментариев
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Краб должен был быть МВП 2011 года, но обиженки-журналисты отдали Роузу. А в 2008 Крис Пол проиграл медийности Кобе.
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Вообще-то не Уэйд, а Кобян ¯_(ツ)_/¯
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Хаслема можно понять. Тот сезон Уэйда был лучшим, но мне больше запомнилось его выступление на Олимпиаде. Там он точно был лучшим в ДримТим, на мой взгляд.
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Не факт конечно. Плюс еще Леброн не добрал некоторые МВП. У него могло быть 6-7 минимум наград
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Ответ Дмитрий Максимов
Вообще-то не Уэйд, а Кобян ¯_(ツ)_/¯
Согласен Коби был лучший:) Отдали Леброну потому что много хайпа было вокруг него, новый Джордан говорили , даже лучше, что он свет в конце тоннеля а оказалось он Дарт Вейдер 😂
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Лебр 66-16 в том сезоне, Вадя 43-39.
90% голосов отдали первое место Лёбе.
Тут без вариантов.
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Ответ morozovvasya
Хаслема можно понять. Тот сезон Уэйда был лучшим, но мне больше запомнилось его выступление на Олимпиаде. Там он точно был лучшим в ДримТим, на мой взгляд.
Нет чувак без Кобяна они бы проиграли испанцам, он весь турнир дурака валял но в решающем матче спас всем жопы
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