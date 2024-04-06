Юдонис Хаслем: «В 2009 году MVP должен был стать не Леброн, а Уэйд»

Юдонис Хаслем считает, что MVP НБА в 2009 году должен был стать Дуэйн Уэйд.

Бывший одноклубник по «Хит» отметил, что защитник в том году был на пике карьеры.

«Мы говорим о человеке, которого считали лучшим игроком мира.

Он мог стать самым ценным игроком сезона в том сезоне. Наверное, даже не мог, а именно он и должен был им стать», – считает .

Уэйд в том сезоне в среднем набирал по 30,2 очка, 5,0 подбора и 7,5 передачи при 49% с игры.