Юдонис Хаслем: «В 2009 году MVP должен был стать не Леброн, а Уэйд»
Юдонис Хаслем считает, что MVP НБА в 2009 году должен был стать Дуэйн Уэйд.
Бывший одноклубник Уэйда по «Хит» отметил, что защитник в том году был на пике карьеры.
«Мы говорим о человеке, которого считали лучшим игроком мира.
Он мог стать самым ценным игроком сезона в том сезоне. Наверное, даже не мог, а именно он и должен был им стать», – считает Хаслем.
Уэйд в том сезоне в среднем набирал по 30,2 очка, 5,0 подбора и 7,5 передачи при 49% с игры.
90% голосов отдали первое место Лёбе.
Тут без вариантов.