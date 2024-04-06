Адриатическая лига. «Игокеа» против «Меги», ФМП примет «Морнар Бар»

Теги результаты Адриатическая лига ФМП Борац Чачак Мега КРКА Игокеа Морнар Бар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

Боснийская «Игокеа» встретится с сербской «Мегой», сербский ФМП примет черногорский «Морнар Бар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Игокеа – Мега
Дата проведения
6 апреля, 18.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Борац Чачак – КРКА
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «Hala Borac»
Онлайн матча

ФМП – Морнар Бар
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 19-7, Цедевита-Олимпия Словения – 16-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Сплит Хорватия – 11-14, Студентски центар Черногория – 11-15, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
 
 
 

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