Адриатическая лига. «Игокеа» против «Меги», ФМП примет «Морнар Бар»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

Боснийская «Игокеа» встретится с сербской «Мегой», сербский ФМП примет черногорский «Морнар Бар».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 19-7, Цедевита-Олимпия Словения – 16-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Сплит Хорватия – 11-14, Студентски центар Черногория – 11-15, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.





