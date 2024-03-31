Адриатическая лига. КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Морнар Бар» победил «Борац»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.

В противостоянии словенских клубов КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», черногорский «Морнар Бар» победил сербский «Борац».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 18-6, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 14-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-13, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.