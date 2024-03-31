Адриатическая лига. КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Морнар Бар» победил «Борац»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.
В противостоянии словенских клубов КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», черногорский «Морнар Бар» победил сербский «Борац».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Športna dvorana Leona Štuklja»
- КРКА
- Стергар (17 + 7 подборов + 7 передач), Шпан (13 + 7 передач), Д. Планинич (12), Cerkvenik (11), Шкедель (7) – старт; Радованович (15), Bačvić (10), Jurkovič (7).
- Дата проведения
- 30 марта, 21.00, «Topolica»
- Морнар Бар
- Weathers (25 + 11 подборов), Данн-Мартин (18 + 7 передач), Гаврилович (17 + 12 подборов), Льюис (5), Вранеш (0) – старт; Уоллер (9 + 8 подборов), Лукович (5), Бурсач (1).
- Дата проведения
- 30 марта, 23.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Цибона
- Аранитович (21), Bošnjak (15 + 7 подборов), Радовчич (7), Мустапич (5), Proleta (0) – старт; Бундович (12), Перасович (6), Майцунич (4), Katanović (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 18-6, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 14-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-13, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.