Адриатическая лига. КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», «Морнар Бар» победил «Борац»

Теги результаты Цибона Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Борац Чачак КРКА Игокеа Морнар Бар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли три матча.

В противостоянии словенских клубов КРКА обыграла «Цедевиту-Олимпию», черногорский «Морнар Бар» победил сербский «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

КРКА – Цедевита Олимпия 92:78 (21:19, 30:22, 19:13, 22:24)
Дата проведения
30 марта, 19.00, «Športna dvorana Leona Štuklja»
Онлайн матча
КРКА
Стергар (17 + 7 подборов + 7 передач), Шпан (13 + 7 передач), Д. Планинич (12), Cerkvenik (11), Шкедель (7) – старт; Радованович (15), Bačvić (10), Jurkovič (7).
Цедевита Олимпия
Коббс (16), Блажич (14), Омич (14 + 21 подбор), Стюарт (13), Глас (11) – старт; З. Драгич (5), Радичевич (2), Шашков (2), Джонс (1), Радович (0), Клобучар (0).

Морнар Бар – Борац Чачак 80:78 (27:23, 30:20, 9:20, 14:15)
Дата проведения
30 марта, 21.00, «Topolica»
Онлайн матча
Морнар Бар
Weathers (25 + 11 подборов), Данн-Мартин (18 + 7 передач), Гаврилович (17 + 12 подборов), Льюис (5), Вранеш (0) – старт; Уоллер (9 + 8 подборов), Лукович (5), Бурсач (1).
Борац Чачак
Birts (14 + 11 подборов), Segu (10), Чарапич (9), Franklin (7 + 7 подборов), Rebrača (2) – старт; Тасич (19 + 10 подборов), Ускокович (7), Манойлович (4), Талич (3), Томашевич (3).

Цибона – Игокеа 70:77 (15:22, 22:14, 15:22, 18:19)
Дата проведения
30 марта, 23.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча
Цибона
Аранитович (21), Bošnjak (15 + 7 подборов), Радовчич (7), Мустапич (5), Proleta (0) – старт; Бундович (12), Перасович (6), Майцунич (4), Katanović (0).
Игокеа
Кондич (13 + 7 подборов), Йошило (13), Милосавлевич (10 + 7 подборов), Filipovic (8), Кармайкл (6) – старт; Накич (16), Еремич (9), Станкович (2), Milovanović (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 18-6, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 14-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-13, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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