«Валенсия» нацелена на получение стабильного места в Евролиге

«Валенсия» хочет надолго задержаться в Евролиге.

По словам генерального менеджера испанского клуба Эрика Карбонелла, организация работает над получением долгосрочных обязательств от Евролиги.

«Мы работаем с Евролигой над тем, чтобы « » имела стабильность, как бы это ни называлось, будь то лицензия А или лицензия на несколько лет. Мы ведем переговоры, мы хотим стабильности, которая позволит нам находиться в на долгосрочной или среднесрочной основе.

Евролига понимает, что мы пытаемся до них донести, потому что это не просто спортивная проблема, которую приходится решать год за годом, речь идет о клубной модели, болельщиках и спонсорах», - сказал Карбонелл.

У «Валенсии» в ближайшее время должна появиться новая арена.