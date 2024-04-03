«Валенсия» нацелена на получение стабильного места в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Баскетбол

«Валенсия» хочет надолго задержаться в Евролиге.

По словам генерального менеджера испанского клуба Эрика Карбонелла, организация работает над получением долгосрочных обязательств от Евролиги.

«Мы работаем с Евролигой над тем, чтобы «Валенсия» имела стабильность, как бы это ни называлось, будь то лицензия А или лицензия на несколько лет. Мы ведем переговоры, мы хотим стабильности, которая позволит нам находиться в Евролиге на долгосрочной или среднесрочной основе.

Евролига понимает, что мы пытаемся до них донести, потому что это не просто спортивная проблема, которую приходится решать год за годом, речь идет о клубной модели, болельщиках и спонсорах», - сказал Карбонелл. 

У «Валенсии» в ближайшее время должна появиться новая арена.

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