«Валенсия» нацелена на получение стабильного места в Евролиге
«Валенсия» хочет надолго задержаться в Евролиге.
По словам генерального менеджера испанского клуба Эрика Карбонелла, организация работает над получением долгосрочных обязательств от Евролиги.
«Мы работаем с Евролигой над тем, чтобы «Валенсия» имела стабильность, как бы это ни называлось, будь то лицензия А или лицензия на несколько лет. Мы ведем переговоры, мы хотим стабильности, которая позволит нам находиться в Евролиге на долгосрочной или среднесрочной основе.
Евролига понимает, что мы пытаемся до них донести, потому что это не просто спортивная проблема, которую приходится решать год за годом, речь идет о клубной модели, болельщиках и спонсорах», - сказал Карбонелл.
У «Валенсии» в ближайшее время должна появиться новая арена.