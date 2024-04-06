Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Минском»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Белорусский «Минск» примет российский «Нижний Новгород».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Астана – 12-25, Нижний Новгород – 12-25, – 1-36.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 25-9, УНИКС – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.