Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» в гостях сыграет с «Минском»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
Белорусский «Минск» примет российский «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.30, «Falcon Club»
Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Астана – 12-25, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 25-9, УНИКС – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.