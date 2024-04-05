Владелец «Индианы» Херб Саймон войдет в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в развитие игры

Теги Индиана НБА Херб Саймон Зал славы Баскетбол

Введение Херба Саймона в Зал славы пройдет во время «Финала четырех» NCAA.

Саймон является самым давним владельцем команды НБА. Он приобрел «Индиану» в 1983 году вместе со своим братом. Херб Саймон будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в развитие игры.

«Он будет чувствовать себя не в своей тарелке из-за происходящего. Он не хотел, чтобы его отмечали подобным образом, но он заслуживает этого. Заслуживает подобной награды», – заявлял сын владельца Стив Саймон по поводу этого решения. 

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