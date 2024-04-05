Владелец «Индианы» Херб Саймон войдет в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в развитие игры

Введение Херба Саймона в Зал славы пройдет во время «Финала четырех» NCAA.

Саймон является самым давним владельцем команды . Он приобрел «Индиану» в 1983 году вместе со своим братом. Херб Саймон будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в развитие игры.

«Он будет чувствовать себя не в своей тарелке из-за происходящего. Он не хотел, чтобы его отмечали подобным образом, но он заслуживает этого. Заслуживает подобной награды», – заявлял сын владельца Стив Саймон по поводу этого решения.