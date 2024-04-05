Де’Аарон Фокс: «Джейлен Брансон сочетает отличные бросковые способности, работу ног и общее мастерство»

«Сакраменто» уступил «Никс» со счетом 109:120.

« сочетает отличные бросковые способности, работу ног и общее мастерство. Он не самый высокий парень, но крепко сложен. Так что когда он врезается в тебя плечом, то создает пространство при контакте. Против него сложно защищаться. Но даже если ты не даешь ему идти в проход, он здорово бросает. Так что мы старались заставить его избавляться от мяча. Но Джош Харт взял на себя набор очков», – прокомментировал игру Де’Ааарон Фокс.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон набрал 35 очков и 11 передач, реализовав 12 из 20 с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Защитник Джон Харт добавил 31 очко, 9 подборов и 8 передач при 14 из 19 с игры и 3 из 4 штрафных.