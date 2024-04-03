Эрик Споэльстра: «Джейлен Брансон сейчас очень хорош»

Эрик Споэльстра выразил восхищение игрой разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона.

«Защищаться против очень тяжело. Вы загоняете его, но теперь у них есть снайперы, бросающие трехочковые. Все удивляются: «Как он открылся?» Вот так он и открылся. Хороший игрок вынуждает выходить на него второго, а иногда и третьего защитника, и вам приходится создавать свалку.

Брансон сейчас очень хорош. Работа ног, ум, агрессивность, умение отвечать на вашу агрессивность – полный набор», – сказал главный тренер « ».