Эрик Споэльстра: «Джейлен Брансон сейчас очень хорош»
Эрик Споэльстра выразил восхищение игрой разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона.
«Защищаться против Джейлена Брансона очень тяжело. Вы загоняете его, но теперь у них есть снайперы, бросающие трехочковые. Все удивляются: «Как он открылся?» Вот так он и открылся. Хороший игрок вынуждает выходить на него второго, а иногда и третьего защитника, и вам приходится создавать свалку.
Брансон сейчас очень хорош. Работа ног, ум, агрессивность, умение отвечать на вашу агрессивность – полный набор», – сказал главный тренер «Майами».