Леброн Джеймс: «Бош знал, что идет на жертвы, мы все это знали. Но мы также знали, какого хрена вообще здесь собрались – выигрывать»

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик отдали должное Крису Бошу.

Экс-игрок НБА и лидер « » в подкасте Mind the Game обсудили важный принцип при выстраивании состава команды и отметили готовность бывшего форварда « » пожертвовать собственными интересами ради достижения результата.

: Но! Ты можешь быть хорош, но при этом твои ролевые игроки могут быть плохи. И именно поэтому я раздражаюсь от слова «важный». Когда я играл в «Клипперс», Крис Пол и Блейк Гриффин были самыми важными парнями в команде, но роли были у всех – я исполнял свою, Деандре Джордан, Джамал Кроуфорд, Мэтт Барнс, Люк Мба а Муте в следующем году исполняли свои роли. Все мы были очень важны, мы приложили столько усилий, возложили на себя такое давление, чтобы играть хорошо, чтобы приносить победы. У меня иногда складывается ощущение, будто мы живем в каком-то чертовом мире NBA2K, где мы просто собираем команду из хороших игроков, не задумываясь о том, как они будут дополнять друг друга. В этом просто нет смысла! Меня это бесит. «Что не так с этой командой?!». Ответ очень прост: баскетбол – вещь очень живая, и игроки и их навыки должны дополнять друг друга. – великолепный тому пример. Жертвовал ради того, чтобы понять, как его нынешние навыки, или те, что он мог развить, как например, трехочковый, могут дополнить команду, помочь ей побеждать. Это сделало его лучше, сделало лучше тебя, сделало лучше команду. И в этом весь баскетбол.

: И это еще отсылает нас к первому эпизоду, где мы говорили о баскетбольном IQ. Ему хватило баскетбольного интеллекта, чтобы сказать: «Да, я мог бы остаться в «Торонто», набирая по 25 очков и 12 подборов за игру, но я не за этим сюда пришел. Я пришел сюда выигрывать чемпионаты. И мы, к черту, проиграли финал в первый год. Что я могу сделать, чтобы лучше дополнять своих партнеров? Что я могу добавить или улучшить в свое игре, чтобы не проиграть во втором году?» Слова не мальчика, но мужа. Многие говорят, что Крис Бош был таким и до этого. Но никто не спрашивал у него, что он думает по этому поводу, все просто говорят за него. Он знал, что идет на жертвы, мы все это знали. Но мы также знали, какого хрена мы вообще здесь собрались – выигрывать чемпионаты. И это то, что мы впоследствии и сделали.