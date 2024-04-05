Деджонте Мюррэй о реакции Поповича на его 44 броска: «Он написал мне: «Пасуй этот чертов мяч»

Деджонте Мюррэй рассказал о реакции Грегга Поповича на его 44 броска .

Экс-игрок « » исполнил 44 броска в недавнем матче с «Бостоном», в котором его « » добилась победы.

«Недавно Поп мне написал: «Ты совершил 44 чертовых броска. Пасуй чертов мяч» (смеется). Такие у нас с ним отношения.

Я обожаю этого мужика. Он был для меня отцом. Когда я терял людей, то шел к нему, он меня обнимал, утешал. Я мог поплакать у него на плече, излить душу. Он просто был рядом, и это уже не про баскетбол. Это жизнь, реальная жизнь. Когда я получил травму, порвал крестообразную связку и выбыл на год, он сказал: «Ты будешь в полном порядке. Ты работяга, ты хочешь учиться, так что это все пустяки», – рассказал .